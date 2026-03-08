Москвичей предупредили о снегопаде в ночь на 9 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Снегопад в Москве начнется в ночь на понедельник, 9 марта, и закончится днем. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ночь на понедельник погода ухудшится: в зоне холодного фронта пройдет снегопад, на термометре минус три – минус шесть градусов. С наступлением светлого времени суток ненастье ослабеет и к середине дня прекратится, в облаках появятся неустойчивые просветы", – сказал он.

По словам синоптика, максимально температура поднимется до плюс 3 градусов. При этом вечером начнут падать показания барометров. Они составят 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее Тишковец рассказал, что начало метеорологической весны прогнозируется в Подмосковье со вторника, 10 марта. Среднесуточная температура будет положительной.

Синоптик напомнил, что метеорической весной является период, когда среднесуточная температура держится выше 0 градусов. В первые дни следующей недели в городе потеплеет до плюс 3 – плюс 6 градусов.

