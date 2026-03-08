Песков заявил о кумулятивном эффекте из-за дестабилизации Ближнего Востока

Фото: kremlin.ru

Дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке привела к кумулятивному эффекту от большого числа нерешенных проблем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, такая ситуация провоцирует экономические и политические последствия. Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства, на фоне конфликтов в мире появляется впечатление конца света, однако человечество сталкивалось и не с такими вызовами.

"В истории человечества еще и не то творилось, просто мы с вами тогда не жили, и нам кажется, что сейчас конец света", – указал Песков.

Он обратил внимание, что мировое сообщество практически потеряло международное право.

"А какое право пришло на место международного, честно говоря, вряд ли кто-то сейчас сможет сформулировать. Можно только политологически рассуждать на эту тему, но четкой дефиниции никто не даст", – сказал представитель Кремля.

Песков также обратил внимание на правоту Владимира Путина в том, что России необходимо концентрироваться на себе и своих интересах.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе беседы глава Ирана подробно изложил Путину свое видение развития эскалации на Ближнем Востоке. Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

