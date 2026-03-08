График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 11:29

Политика

Уиткофф заявил, что попросил РФ не передавать разведданные Тегерану

Фото: AP Photo/Pool Photo/Evelyn Hockstein

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что обращался к российской стороне с просьбой не передавать Ирану разведданные и не оказывать помощь в наведении на цели.

Отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета, он подчеркнул, что четко обозначил эту позицию.

При этом Уиткофф выразил надежду, что такого содействия Ирану со стороны России не оказывается.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп добавил, что США не располагают информацией о возможной передаче данных.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

На этом фоне Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Иранский лидер выразил признательность за солидарность России с иранским народом, отстаивающим суверенитет и независимость своей страны.

