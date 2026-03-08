График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 12:10

Политика

Депутат ГД Толстой поздравил женщин ЮВАО с 8 Марта

Фото: личный архив П. Толстого

В преддверии Международного женского дня депутат Госдумы Петр Толстой организовал масштабную поздравительную акцию для жительниц Юго-Восточного округа Москвы.

Инициатива парламентария включала подготовку порядка 25 тысяч поздравительных открыток, предназначенных активным женщинам округа, многодетным матерям, женам и сестрам участников спецоперации, Великой Отечественной войны и труда, добровольных работниц тыла.

Также теплые пожелания были переданы студенткам и пенсионеркам, преподавательницам, соцработницам и многим другим жительницам ЮВАО. К личной рассылке привлекли волонтеров и помощников Толстого.

"С 8 Марта, дорогие женщины! Отдельно хочу поздравить женщин, чьи мужья, сыновья и отцы сейчас несут службу. Вы заботитесь о семье, участвуете в жизни страны и поддерживаете на расстоянии своих близких. Именно в такие моменты мы понимаем, что нас объединяют истинные ценности, которые разделяет большинство – это крепкая семья и искренняя любовь к Родине. Желаю вам сил, здоровья и побольше ярких и солнечных дней. С праздником!" – следует из поздравления чиновника.

Ежегодная традиция личного поздравления женщин с Международным женским днем в Юго-Восточном округе стала символом искреннего уважения и признательности. Организаторы подчеркивают, что внимание уделяется не только выдающимся достижениям, но и ежедневному труду жительниц, которые успешно совмещают карьеру, заботу о семье и активное участие в жизни района, сохраняя уют и душевное тепло своих домов.

В преддверии 8 Марта Владимир Путин обратился с теплыми словами к женщинам России. В торжественной обстановке Екатерининского зала Кремлевского Сенатского дворца он встретился с выдающимися представительницами различных профессий.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков направил поздравления женщинам кремлевского пула. Во время общения с прессой он пожелал им счастья, хорошего настроения, а также "больше улыбок".

Телеканал Москва 24 запустил чат-бот с открытками к 8 Марта в мессенджере МАХ

Читайте также


политикаобществогород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика