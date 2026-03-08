Депутат ГД Толстой поздравил женщин ЮВАО с 8 Марта

Фото: личный архив П. Толстого

В преддверии Международного женского дня депутат Госдумы Петр Толстой организовал масштабную поздравительную акцию для жительниц Юго-Восточного округа Москвы.

Инициатива парламентария включала подготовку порядка 25 тысяч поздравительных открыток, предназначенных активным женщинам округа, многодетным матерям, женам и сестрам участников спецоперации, Великой Отечественной войны и труда, добровольных работниц тыла.

Также теплые пожелания были переданы студенткам и пенсионеркам, преподавательницам, соцработницам и многим другим жительницам ЮВАО. К личной рассылке привлекли волонтеров и помощников Толстого.

"С 8 Марта, дорогие женщины! Отдельно хочу поздравить женщин, чьи мужья, сыновья и отцы сейчас несут службу. Вы заботитесь о семье, участвуете в жизни страны и поддерживаете на расстоянии своих близких. Именно в такие моменты мы понимаем, что нас объединяют истинные ценности, которые разделяет большинство – это крепкая семья и искренняя любовь к Родине. Желаю вам сил, здоровья и побольше ярких и солнечных дней. С праздником!" – следует из поздравления чиновника.

Ежегодная традиция личного поздравления женщин с Международным женским днем в Юго-Восточном округе стала символом искреннего уважения и признательности. Организаторы подчеркивают, что внимание уделяется не только выдающимся достижениям, но и ежедневному труду жительниц, которые успешно совмещают карьеру, заботу о семье и активное участие в жизни района, сохраняя уют и душевное тепло своих домов.

В преддверии 8 Марта Владимир Путин обратился с теплыми словами к женщинам России. В торжественной обстановке Екатерининского зала Кремлевского Сенатского дворца он встретился с выдающимися представительницами различных профессий.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков направил поздравления женщинам кремлевского пула. Во время общения с прессой он пожелал им счастья, хорошего настроения, а также "больше улыбок".