Теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA

Фото: ТАСС/ЕРА/JOEL CARRETT

Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе, победив аргентинку Солану Сьерру. Игра завершилась со счетом 6:0, 6:0, сообщает ТАСС.

Андреева была посеяна под восьмым номером, а у Сьерры он отсутствовал. В следующем круге спортсменка выйдет на корт против чешки Катерины Синяковой.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир категории АТР 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона долларов. Его соперник – нидерландский теннисист Таллон Грикспор – снялся с турнира из-за травмы.

Для Медведева этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене, а также 23-м в карьере. Россиянин впервые выиграл два раза один турнир.

Между тем представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые одержала победу на турнире Australian Open, обыграв белоруску Арину Соболенко. Финальный матч турнира завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу первой.

