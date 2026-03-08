Два офицера МВД Кувейта погибли при исполнении обязанностей

Фото: ТАСС/AP/ Jaber Abdulkhaleg

Два офицера МВД Кувейта из управления по охране сухопутных границ погибли при исполнении обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении подчеркивается, что офицеры погибли утром 8 марта. В момент трагедии они занимались задачами по обеспечению безопасности, возложенных на МВД.

Дополнительные подробности произошедшего не приводятся.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика стала наносить удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

Власти Кувейта сообщили, что с 28 февраля в результате иранских ударов погибли 67 кувейтских военнослужащих. При этом состояние пострадавших оценивается как стабильное.