График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 06:35

Общество

Мокрый снег и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве 8 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 8 марта, составит от 1 до 3 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 1 до плюс 4 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что начало метеорологической весны прогнозируется в Подмосковье со вторника, 10 марта. Среднесуточная температура будет положительной.

Синоптик напомнил, что метеорической весной является период, когда среднесуточная температура держится выше 0 градусов. В первые дни следующей недели в городе потеплеет до плюс 3 – плюс 6 градусов.

Москвичам рассказали о погоде 8 Марта

