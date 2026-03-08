Энергоинфраструктура повреждена в Белгородской области в результате удара ВСУ

Фото: depositphotos/chungking

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели массированную ракетную атаку по Белгороду и прилегающим округам. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере Max.

В результате ударов никто из местных жителей не пострадал. Основной ущерб пришелся на объекты энергетической инфраструктуры региона – они получили серьезные повреждения.

Гладков добавил, что в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Масштабы разрушений уточняются.

Ранее на нефтебазе в Армавире произошло возгорание из-за атаки украинских БПЛА. Для ликвидации пожара были привлечены 91 человек и 26 единиц спецтехники. Никто из людей не пострадал.