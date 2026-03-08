Дмитриев заявил, что в мире начинается масштабный инфляционный шок

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Мир вступает в фазу масштабного инфляционного шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

По его словам, последствия этого шока уже начинают сказываться на многих секторах экономики, компаниях и потребителях.

В подтверждение он опубликовал графики роста цен на сырьевые товары, среди которых нефть, газ и удобрения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив, а также американские военные базы в в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По последним данным, число погибших мирных жителей в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1 332 человек.