08 марта, 09:22

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем на своей странице в мессенджере МАХ.

"Теплые лучи солнца, звонкая капель с крыш, море цветов и океан улыбок родных и любимых. Эти образы знакомы нам с раннего детства. Но каждый год мы с волнением ждем Женский день, чтобы выразить восхищение нашим бабушкам, мамам, сестрам, дочерям, женам и подругам", – отметил он.

Мэр столицы выразил благодарность женщинам за нежность, красоту, доброту, поддержку, вдохновение и труд на благо Москвы.

Собянин также назвал жительниц столицы лучшей половиной мегаполиса, пожелав им хорошего настроения, здоровья и счастья.

"Пусть в ваших сердцах всегда царит весна", – написал он.

5 марта Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным москвичкам. Церемония прошла в мраморном зале столичной мэрии. Он подчеркнул, что в зале присутствовали представительницы самых разных профессий, чей труд вызывает глубокое уважение.

В частности, мэр отметил вклад женщин, работающих в промышленности. Они создают уникальную продукцию в сферах микроэлектроники, фармацевтики и оборонной отрасли, сказал Собянин.

Сотрудники ЦОДД начали поздравлять девушек в Москве с 8 Марта

