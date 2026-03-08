График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 14:33

Мэр Москвы

Собянин: новый надземный пешеходный переход появится на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На границе районов Дмитровский и Западное Дегунино появится многосекционный надземный пешеходный переход из шести прямолинейных пролетов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, благодаря такой конструкции лестничные сходы появятся сразу в четырех местах, что позволит связать три магистрали: Коровинское шоссе, улицы Талдомскую и 800-летия Москвы.

В настоящее время завершается один из ключевых этапов – готовы монолитные конструкции трех башен, продолжается возведение четвертой. Установлены металлоконструкции пяти из шести пролетов.

Параллельно в рамках проекта:

  • строят подземный переход через Талдомскую улицу у НИКИ педиатрии имени Вельтищева;
  • реконструируют участок улицы 800-летия Москвы от Софьи Ковалевской до Коровинского шоссе;
  • обновляют отрезки Талдомской улицы и Коровинского шоссе.

Открыть надземный переход планируют до конца года. Жители двух районов смогут безопасно пересекать оживленные магистрали и получат удобный доступ к ближайшим социальным объектам.

Ранее сообщалось, что строительство подмостового пешеходного перехода на Болотной набережной в Москве будет завершено до конца года. По словам Собянина, рабочие уже перешли в активную фазу строительства сооружения.

Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2 на юге Москвы

мэр Москвыстроительствогород

