Собянин: новый надземный пешеходный переход появится на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На границе районов Дмитровский и Западное Дегунино появится многосекционный надземный пешеходный переход из шести прямолинейных пролетов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, благодаря такой конструкции лестничные сходы появятся сразу в четырех местах, что позволит связать три магистрали: Коровинское шоссе, улицы Талдомскую и 800-летия Москвы.

В настоящее время завершается один из ключевых этапов – готовы монолитные конструкции трех башен, продолжается возведение четвертой. Установлены металлоконструкции пяти из шести пролетов.

Параллельно в рамках проекта:



строят подземный переход через Талдомскую улицу у НИКИ педиатрии имени Вельтищева;

реконструируют участок улицы 800-летия Москвы от Софьи Ковалевской до Коровинского шоссе;

обновляют отрезки Талдомской улицы и Коровинского шоссе.

Открыть надземный переход планируют до конца года. Жители двух районов смогут безопасно пересекать оживленные магистрали и получат удобный доступ к ближайшим социальным объектам.

Ранее сообщалось, что строительство подмостового пешеходного перехода на Болотной набережной в Москве будет завершено до конца года. По словам Собянина, рабочие уже перешли в активную фазу строительства сооружения.