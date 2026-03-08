08 марта, 14:33Мэр Москвы
Собянин: новый надземный пешеходный переход появится на севере Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На границе районов Дмитровский и Западное Дегунино появится многосекционный надземный пешеходный переход из шести прямолинейных пролетов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
По его словам, благодаря такой конструкции лестничные сходы появятся сразу в четырех местах, что позволит связать три магистрали: Коровинское шоссе, улицы Талдомскую и 800-летия Москвы.
В настоящее время завершается один из ключевых этапов – готовы монолитные конструкции трех башен, продолжается возведение четвертой. Установлены металлоконструкции пяти из шести пролетов.
Параллельно в рамках проекта:
- строят подземный переход через Талдомскую улицу у НИКИ педиатрии имени Вельтищева;
- реконструируют участок улицы 800-летия Москвы от Софьи Ковалевской до Коровинского шоссе;
- обновляют отрезки Талдомской улицы и Коровинского шоссе.
Открыть надземный переход планируют до конца года. Жители двух районов смогут безопасно пересекать оживленные магистрали и получат удобный доступ к ближайшим социальным объектам.
Ранее сообщалось, что строительство подмостового пешеходного перехода на Болотной набережной в Москве будет завершено до конца года. По словам Собянина, рабочие уже перешли в активную фазу строительства сооружения.
