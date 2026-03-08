Система ПВО пресекла попытку атаки еще трех БПЛА – Собянин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата, которые пытались атаковать Москву. Об этом на своей странице в MAX написал Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил мэр столицы.

Атака украинских БПЛА на столицу началась вечером 8 марта. Изначально говорилось о ликвидации одного дрона, который направлялся на Москву. Затем ПВО ликвидировали еще один беспилотник.

Следом российские военные смогли уничтожить еще один беспилотный летательный аппарат. Таким образом, всего за вечер 8-го числа удалось ликвидировать 6 БПЛА, которые пытались атаковать Москву.

