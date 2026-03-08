Собянин сообщил о третьем БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил градоначальник.

Атака вражеских БПЛА на Москву началась вечером в воскресенье, 8 марта. Изначально сообщалось о ликвидации одного дрона, который направлялся на Москву. Затем ПВО сбили еще один беспилотник.

На месте падения вражеских БПЛА работают экстренные службы. Таким образом, всего за вечер 8-го числа российские силы ликвидировали уже три воздушных цели, которые летели на столицу.

