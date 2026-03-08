Собянин: уничтожен еще один беспилотник на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного беспилотника, который направлялся на Москву, в воскресенье, 8 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Как уточнил мэр столицы, на месте падения фрагментов дрона работают экстренные службы.

Ранее Собянин также сообщил о ликвидации БПЛА, летевшего на Москву. На место, куда упали его обломки, прибыли специалисты экстренных служб.

