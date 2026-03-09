МИД Ирана заявил, что страна не наносила удары по Азербайджану, Кипру и Турции

Фото: ТАСС/Zuma

Вооруженные силы Ирана не проводили обстрелов по территории Азербайджана, Кипра и Турции. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

Он также подчеркнул, что в условиях продолжающейся военной агрессии обсуждать что-либо, кроме ответных действий Ирана, неуместно.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам в Иране, включая Тегеран, с сообщениями о разрушениях и гибели гражданских. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным объектам США в регионе.

Ранее КСИР сообщал об успешном проведении 30-й волны ударов по базам США и Израиля в регионе. Израиль также уведомлял о новой серии ударов по военным объектам в южном предместье Бейрута.