09 марта, 12:37

Политика

Израиль начал новую серию ударов по военным объектам в южном предместье Бейрута

Фото: AP Photo/Bilal Hussein

Израильская армия сообщила о новой серии ударов по объектам шиитской организации "Хезболлах" в южных пригородах Бейрута. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

С утра, 9 марта израильские самолеты совершили налеты на кварталы Шиях и Сан-Терез, где расположены офисы кредитно-финансовой ассоциации "Аль-Кард аль-Хасан", связанной с "Хезболлах". Жителей заранее предупредили и эвакуировали из домов.

Между тем, в иранской гостелерадиокомпании IRIB заявили, что Иран начал новую волну ракетных ударов по объектам США и Израиля. Подробности о последствиях пока не публикуются.

США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран 28 февраля, что привело к разрушениям и гибели гражданских. В результате был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.

Ранее КСИР сообщал об успешном проведении 30-й волны ударов по базам США и Израиля в регионе.

политика

