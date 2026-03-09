Фото: телеграм-канал "112"

Открытое горение на складе в Краснодаре ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Для полной ликвидации возгорания задействовано 60 человек и 17 единиц техники.

В свою очередь, прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара начала проверку после случившегося. Также ведомство возьмет на контроль выявление всех обстоятельств произошедшего.

Пожар произошел на территории складского помещения, расположенного на улице Российской, 9 марта. Пламя распространилось на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Спустя время возгорание удалось локализовать. В результате случившегося никто не пострадал.

