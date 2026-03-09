Фото: depositphotos/nitinut380

Первый за почти девять суток пассажирский самолет вылетел из Дохи в Москву. Об этом ТАСС рассказали в аэропорту Хамад столицы Катара.

В российском посольстве в Катаре ранее заявляли, что приоритет при составлении списков пассажиров отдается гражданам с детьми, пенсионерам, которым необходима экстренная медпомощь, а также тем, кто не смог улететь из Катара 28 февраля.

При этом авиакомпания Qatar Airways, которая будет выполнять данный рейс, должна была уведомить пассажиров о перебронировании билетов по электронной почте и организовать трансфер до аэропорта Хамад.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства, а также военные базы Штатов в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Из-за этого ряд стран Персидского залива ввели ограничения на использование воздушного пространства. В частности, как сообщили СМИ, в ОАЭ данные меры могут продлиться до 16 марта.

