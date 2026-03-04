Силы ПВО отразили атаки нескольких десятков БПЛА на Ростовскую область

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО отразили атаки нескольких десятков украинских БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Никто из местных жителей не пострадал. В результате падения осколков дронов на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены остекление и входная дверь нежилого помещения.

Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атак уточняется.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали электропоезд в поселке Суземка Брянской области. Для этого использовались беспилотники. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. В результате удара была повреждена кабина машиниста.