Суд по заявлению ЦБ РФ решил ликвидировать "Новый московский банк"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Арбитражный суд Москвы вынес решение о ликвидации "Нового московского банка" (НМБ) по иску Центробанка России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции.

Согласно постановлению, функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НМБ в конце января. Соответствующее решение было объяснено нарушением со стороны финорганизации федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов. В течение года к банку принимались меры, включая ограничения на осуществление операций.

Более того, НМБ занимал 258-е место по активам, но фактически не кредитовал экономику, имея низкую ссудную задолженность. Вместе с тем на протяжении долгого времени финорганизация проводила в крупных объемах подозрительные операции группам клиентов с признаками "технических" компаний.