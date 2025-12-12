Форма поиска по сайту

12 декабря, 09:03

Экономика

ЦБ России отозвал лицензию у "ИС банка"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Центробанк РФ принял решение об отзыве лицензии на осуществление операций у "Индустриального сберегательного банка" ("ИС банка"). Причиной стало нарушение федеральных законов и требований в противодействии легализации доходов, а также финансирование терроризма, сообщила пресс-служба регулятора.

"Деятельность кредитной организации в значительной степени ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости", – указал ЦБ РФ.

Также, по данным регулятора, "ИС банк" проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, которые были направлены на вывод средств в теневой оборот.

По величине активов организация находилась на 225-м месте в банковской системе РФ.

Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление операций у кредитной организации "Таврический банк" в связи с полной утратой собственного капитала. Регулятор назначил временную администрацию, функции которой возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Данное решение будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

