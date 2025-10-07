07 октября, 19:56Экономика
ЦБ утвердил перечень системно значимых банков России
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российский Центробанк утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций. Соответствующий список опубликован на сайте регулятора.
В перечень вошли 12 российских банков, на чью долю приходится около 80% совокупных активов банковского сектора страны:
- "ЮниКредит Банк";
- Банк ГПБ;
- "Совкомбанк";
- ВТБ;
- "Альфа-Банк";
- Сбербанк;
- "Московский кредитный банк";
- "Банк ДОМ.РФ";
- Т-Банк;
- "Банк ПСБ";
- "Райффайзенбанк";
- "Россельхозбанк".
Вместе с тем из списка выбыли банк "Открытие", присоединенный к "дочке" ВТБ, а также Росбанк, включенный в Т-Банк. При этом в перечень внесли "Банк ДОМ.РФ".
В предыдущий раз ЦБ РФ утверждал список системно значимых финансовых организаций в ноябре 2024 года. Тогда он остался без изменений.
Ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление операций у кредитной организации "Таврический банк". Это произошло в связи с полной утратой собственного капитала. По величине активов организация занимала 60-е место в банковской системе страны. Регулятор назначил временную администрацию, функции которой возложил на Агентство по страхованию вкладов.