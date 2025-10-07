ЦБ утвердил перечень системно значимых банков России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский Центробанк утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций. Соответствующий список опубликован на сайте регулятора.

В перечень вошли 12 российских банков, на чью долю приходится около 80% совокупных активов банковского сектора страны:



"ЮниКредит Банк"; Банк ГПБ; "Совкомбанк"; ВТБ; "Альфа-Банк"; Сбербанк; "Московский кредитный банк"; "Банк ДОМ.РФ"; Т-Банк; "Банк ПСБ"; "Райффайзенбанк"; "Россельхозбанк".

Вместе с тем из списка выбыли банк "Открытие", присоединенный к "дочке" ВТБ, а также Росбанк, включенный в Т-Банк. При этом в перечень внесли "Банк ДОМ.РФ".

В предыдущий раз ЦБ РФ утверждал список системно значимых финансовых организаций в ноябре 2024 года. Тогда он остался без изменений.

Ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление операций у кредитной организации "Таврический банк". Это произошло в связи с полной утратой собственного капитала. По величине активов организация занимала 60-е место в банковской системе страны. Регулятор назначил временную администрацию, функции которой возложил на Агентство по страхованию вкладов.

