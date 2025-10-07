Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 19:56

Экономика

ЦБ утвердил перечень системно значимых банков России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский Центробанк утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций. Соответствующий список опубликован на сайте регулятора.

В перечень вошли 12 российских банков, на чью долю приходится около 80% совокупных активов банковского сектора страны:

  1. "ЮниКредит Банк";
  2. Банк ГПБ;
  3. "Совкомбанк";
  4. ВТБ;
  5. "Альфа-Банк";
  6. Сбербанк;
  7. "Московский кредитный банк";
  8. "Банк ДОМ.РФ";
  9. Т-Банк;
  10. "Банк ПСБ";
  11. "Райффайзенбанк";
  12. "Россельхозбанк".

Вместе с тем из списка выбыли банк "Открытие", присоединенный к "дочке" ВТБ, а также Росбанк, включенный в Т-Банк. При этом в перечень внесли "Банк ДОМ.РФ".

В предыдущий раз ЦБ РФ утверждал список системно значимых финансовых организаций в ноябре 2024 года. Тогда он остался без изменений.

Ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление операций у кредитной организации "Таврический банк". Это произошло в связи с полной утратой собственного капитала. По величине активов организация занимала 60-е место в банковской системе страны. Регулятор назначил временную администрацию, функции которой возложил на Агентство по страхованию вкладов.

Читайте также


экономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика