Центробанк составил ренкинг банков по числу жалоб на кредитование

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Центробанк России составил первый ренкинг банков по количеству жалоб на кредитование. Он опубликован на сайте регулятора.

В него включили банки с розничным кредитным портфелем, в отношении которых в прошлом году в Центробанк поступило больше одной обоснованной жалобы на кредитование. Первое место по относительному количеству обращений занял Газпромбанк. Далее следуют Альфа-Банк, Совкомбанк, Почта Банк, Т-Банк, МТС-Банк, ВТБ и Сбербанк.

Регулятор уточнил, что данная информация не оценка Банка РФ работы финансовых учреждений. Для расчета используется информация о поступивших в Центробанк жалобах по вопросам кредитования физлиц и данные отчетности кредитных организаций.

Место банка в ренкинге зависит от числа жалоб на каждые 100 тысяч договоров. Ожидается, что размещение таблиц с индикаторами будет ежегодным, добавили в Центробанке.

Ранее ЦБ выявил в шести кредитных организациях случаи, когда микрозаймы выдавались под видом банковских кредитов. Финансовые учреждения предлагают гражданам получить займ через дистанционные каналы, однако не предоставляют информацию о том, с кем заключается договор – с банком или его дочерней компанией, предлагающей микрозаймы.

В связи с этим регулятор потребовал от организаций изменить подходы к информированию клиентов.