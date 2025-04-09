Центробанк и ФАС примут меры против нарушений банков в рекламе вкладов

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Банк России совместно с Федеральной антимонопольной службой РФ (ФАС) готовит для банков первые письменные рекомендации по информированию клиентов об условиях вкладов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу службы по защите прав потребителя ЦБ Михаила Мамуту.

Он рассказал, что Центробанк уже донес до представителей банков новые требования, однако теперь их направят еще и в виде письма. По словам специалиста, зачастую перед заключением договора до клиента банка не всегда полностью и честно доводят информацию о доходностях по вкладу.

"Не всегда ему понятно, что получение доходности связано с массой дополнительных условий. Действительно, такая проблема есть – мы видим по жалобам", – отметил Мамута.

Некоторые банки недобросовестно отображают информацию о вкладах не только в рекламе, но и на собственных сайтах, брошюрах и даже во время заключения договоров, указано в сообщении.

По словам экспертов, речь идет о неполном доведении до клиента всех параметров сделки, а также о неоднозначных формулировках в документе. К примеру, иногда определенная часть условий не представлена в договоре. Вместо этого указывается отсылка на документ, который можно найти только на сайте банка.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор обеспокоен тем, что в течение четырех лет уровень инфляции в России превышает цель. Она отметила, что в этот период экономика переживала много шоков, в том числе коронавирус, экономическую перестройку и изменение внешних условий.

В свою очередь, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует хорошие темпы роста. За последние два года она выросла на 4,1%, добавил министр. По его мнению, на сегодня экономика РФ является крайне привлекательной для инвестиций, особенно со стороны Запада.