Набиуллина сообщила о беспокойстве ЦБ по поводу роста инфляции

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Центральный банк России обеспокоен тем, что в течение четырех лет уровень инфляции в России превышает цель, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей", – цитирует ее ТАСС.

Набиуллина отметила, что в этот период экономика переживала много шоков, в том числе коронавирус, экономическую перестройку и изменение внешних условий. В связи с этим отклонение показателя от цели приемлемо, однако важно, чтобы инфляция не достигала двузначных значений.

Вместе с тем глава ЦБ обратила внимание, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, хотя он составит продолжительное время. Она также выразила уверенность в том, что если бы регулятор не повысил ключевую ставку до 21%, предприниматели и население столкнулись бы с более значительной инфляцией, чем на сегодняшний день.

"И инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты, пенсии", – подчеркнула Набиуллина.

Она также заявила, что, согласно недельным данным, можно рассчитывать на дальнейшее замедление инфляции. При этом эффекты от повышения ключевой ставки дают понять, что инфляция уже начала снижаться, уточнила глава регулятора.

Ранее Центробанк указал на необходимость возвращения инфляции к нормальным значениям в 2026 году при любом развитии ситуации. План регулятора предполагает сохранение жестких денежно-кредитных мер на протяжении длительного времени с целью достижения целевых показателей.

В то же время Банк России сообщил, что разговоры об устойчивом уменьшении перегрева российской экономики пока преждевременны, как и рассуждения о том, что скорость снижения перегрева достаточна для возвращения инфляции к норме в 2026 году.