Набиуллина: снижение ставки возможно при устойчивом снижении инфляционного давления

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Ожидать снижения ключевой ставки можно будет только после того, как зафиксируется устойчивое замедление инфляции. При этом на заседании в пятницу, 21 марта, Центробанк России не обсуждал такую возможность, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В частности, условием уменьшения ставки станет такая скорость снижения инфляции, которая позволит Центробанку вернуть ее к 4% в 2026 году, уточнила она.

При этом Набиуллина назвала нестандартной ситуацию, когда ставки по депозитам в ноябре – декабре 2024 года оказались выше ключевой ставки. Тем не менее к настоящему моменту положение нормализировалось, подчеркнула глава ЦБ.

По ее словам, причиной такой ситуации в том числе стали ожидания банков, которые готовились к дальнейшему ужесточению кредитной политики и росту ключевой ставки. К снижению спредов между ставками по депозитам и ключевой, среди прочего, привела корректировка графика соблюдения норматива ликвидности для банков, сочла глава регулятора.

Набиуллина также подчеркнула, что решения по ключевой ставке Банк России принимает независимо, однако поддерживает постоянный контакт с правительством.

"И Центральный банк, и правительство – вместе работаем для того, чтобы экономика устойчиво развивалась, благосостояние людей росло. И, конечно, мы в постоянном контакте с правительством, обмениваемся информацией, обмениваемся прогнозами. Но у нас свои задачи и инструменты, и решения мы принимаем независимо", – пояснила она.

Инструментарий правительства, по ее словам, состоит в снижении административных барьеров, структурных мерах, а также бюджете. В частности, через бюджетные стимулы правительство может оказывать поддержку значимым отраслям и важным предприятиям. Также кабмин волен принимать решения, способствующие повышению производительности труда. Набиуллина обратила внимание, что использование этого инструментария усилилось.

При этом ЦБ фиксирует, что российская экономика движется по траектории "мягкой посадки" и не демонстрирует резких колебаний. Об этом свидетельствуют признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда, пояснила глава регулятора.

Нынешние темпы роста цен постепенно снижаются с начала года, подчеркнула Набиуллина. Тем не менее, несмотря на замедление базовой инфляции, она остается близка к 10%. В условиях продолжающегося роста цен на услуги и продовольствие, которое происходит высокими темпами, по непродовольственным товарам рост цен замедлился до умеренных значений, резюмировала глава ЦБ.

Регулятор 21 марта в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. При этом рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

