Титов заявил, что снижение ключевой ставки "напрашивается"

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Снижение ключевой ставки "однозначно напрашивается" из-за стабилизации инфляции, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Пора переходить к другой экономике", – отметил он в беседе с ТАСС.

Также, по словам Титова, становится почти невозможно инвестировать в новые проекты за счет заемных денег. Кроме того, все барьеры для внешних инвестиций относятся к области политики, уверен он.

"Стоит их снять – инвестиции хлынут. И я не думаю, что мы должны пускать все компании, какие только захотят прийти со своими финансовыми ресурсами", – добавил Титов.

Необходимо беречь и сохранять стабильность определенных отраслей, сохраняя их устойчивость с точки зрения управления. Кроме того, нужно в первую очередь соблюдать свои интересы, заключил Титов.

Центробанк России продолжает оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Регулятор видит признаки замедления инфляции, но этого пока недостаточно. По версии экономистов, Центробанк может снизить ключевую ставку в апреле.

