Экономист Охорзин: возможное снижение ключевой ставки ожидается в апреле

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Банк России может рассмотреть возможность снижения ключевой ставки уже в апреле, сообщает газета "Известия" со ссылкой на экономиста Алексея Охорзина.

По мнению эксперта, на ближайшем заседании Центробанк, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Однако в апреле на фоне замедления темпов инфляции регулятор может снизить ее, считает он.

Как объяснил собеседник издания, весенний период менее подвержен сезонности бюджетных потоков по сравнению с зимой – это позволяет смягчить монетарную политику. Вместе с тем сохранение ключевой ставки на текущем уровне не дает гарантии стабильности условий по сберегательным продуктам, отметил Охорзин.

"За последнюю неделю многие банки уже снизили доходность по вкладам. Пик ставок, установленных в декабре 2024 года в ожидании ключевой ставки в 25%, пройден. Если поступит сигнал о смягчении денежно-кредитной политики, доходность может уйти ниже 20%. Поэтому, если есть свободные средства, лучше уже сегодня разместить их в привычные инструменты сбережения, такие как вклады", – рекомендовал экономист.

Эксперт также сообщил, что количество выдачи кредитов будет уменьшаться из-за высоких ставок и введения для банков и МФО макропруденциальных лимитов по ипотеке и автокредитованию. Гражданам с высокой долговой нагрузкой будет сложнее получить кредит, предупредил Охорзин.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, в соответствии с которым ЦБ сохранит ключевую ставку на заседании 21 марта. В то же время есть факторы, которые говорят в пользу повышения ключевой ставки, отметил он.

Как сообщал зампред ЦБ Алексей Заботкин, регулятор продолжит оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. По его словам, информация об инфляции за февраль не дает достаточных оснований говорить об устойчивом снижении темпов роста цен.