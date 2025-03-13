Зампред ЦБ Заботкин: ЦБ продолжит оценивать целесообразность повышения ключевой ставки

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Центробанк продолжит оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам зампреда Банка России, информация об инфляции за февраль не дает достаточных оснований говорить об устойчивом снижении темпов роста цен. При этом Заботкин признал, что ЦБ видит признаки замедления инфляции.

"Текущие темпы роста цен в феврале были ниже, чем они были в январе, в январе они были ниже, чем в декабре. Но они по-прежнему гораздо выше, чем наш целевой уровень 4% в годовом выражении", – заключил зампред ЦБ.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сказал, что банк видит основания для снижения ключевой ставки до 19% во второй половине года. По его мнению, обвального падения кредитования не будет. Небольшое снижение прогнозируется в розничном кредитовании, а в корпоративном ожидается замедление темпов.

Центробанк России в рамках первого заседания в 2025 году сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за высокого инфляционного давления.