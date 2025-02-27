ЦБ РФ назвал ключевую ставку в 21% необходимой для достижения инфляции в 4%

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Нынешняя ключевая ставка в 21% является тем уровнем, который необходим для замедления инфляции и достижения цели по ней в 4%. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, глава регулятора не исключает, что на сегодняшний день в стране происходит разворот факторов, которые влияют на инфляционные процессы.

"Мы видим, как под влиянием нашей денежно-кредитной политики постепенно кредитование переходит к более сбалансированному росту", – отметила она.

По словам Набиуллиной, в ближайшие три года в России планируется нормализовать бюджетную политику, поэтому вместо проинфляционного влияния настанет дезинфляционное.

Ранее Владимир Путин заявил, что задача на 2025 год – выйти на траекторию устойчивого роста российской экономики и добиться снижения инфляции. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что за прошлый год инфляция в стране составила 9,52% и немного подрастает, однако годовые темпы данного показателя снижаются шесть месяцев подряд.

Вместе с тем российский президент счел одним из важных направлений развитие экономики предложения.

