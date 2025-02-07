Путин поручил правительству добиться снижения инфляции в 2025 году

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Владимир Путин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что задача на 2025 год – выйти на траекторию устойчивого роста российской экономики и добиться снижения инфляции.

Мишустин отметил, что за прошлый год инфляция в стране составила 9,52% и немного подрастает, однако годовые темпы данного показателя снижаются шесть месяцев подряд. Он назвал инфляцию основным вызовом. Принятые меры в денежно-кредитной политике уже начали замедлять кредитование экономики, уточнил он.

В свою очередь, российский президент счел одним из важных направлений развитие экономики предложения. По его словам, следует менять структуру экономического роста.

"Уже говорил о том, что важно повсеместно – во всех регионах нашей страны – создавать новые предприятия, новые рабочие места. И работа на этих предприятиях, конечно, должна быть основана и на современных принципах управления, и на новой технологической базе", – сказал Путин.

Он также назвал результат в экономике России хорошим.

Ранее Мишустин сообщил о росте реальных доходов граждан на 8,4% за год. При этом прогноз Минэкономразвития на 2024 год по росту реальных располагаемых денежных доходов составлял 7,1%. На этом фоне реальные зарплаты выросли на 8,7%, превысив предполагаемые показатели. По словам премьер-министра, это означает, что люди получили больше средств.