Номинальный размер ВВП РФ достиг в 2024 году исторического максимума

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Номинальный размер ВВП России достиг в 2024 году исторического максимума, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным.

Он составил 200 триллионов рублей, отметил глава кабмина. Это говорит о том, что российская экономика успешно справилась с санкциями, в отличие от тех, кто их вводил. В ряде случаев там ситуация близка к стагнации, уточнил политик. При этом в декабре прошлого года показатель ВВП России вырос на 4,5% в годовом выражении.

Вместе с тем Мишустин доложил президенту, что экономика РФ становится более технологичной и диверсифицированной, что в свою очередь начинает благоприятнее влиять на макроэкономическую стабильность и условия в целом.

"Ну и, значит, будет позволять нам более уверенно решать средние и долгосрочные задачи", – пояснил он.

Глава России же напомнил, что в ряде стран Евросоюза сейчас наблюдается значительное снижение темпов роста ВВП, подчеркнув, что это является исключительно европейской проблемой.

"Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас", – резюмировал президент.

Прошедший 2024 год стал достаточно успешным для российской экономики, указывал ранее Путин. По его словам, ключевые макроэкономические показатели в стране находятся в положительной зоне.

Также приемлемым является и показатель дефицита бюджета в прошедшем году в 1,7% ВВП. Российский лидер отметил этот уровень на фоне положения дел в государственных финансах некоторых развитых экономиках.

