Путин: за 10 лет в Крыму и Севастополе кратно выросли объемы регионального ВВП

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Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя сообщил, что в период с 2014 по 2023 год в регионах сильно увеличились объемы ВВП и темпы инвестирования в значимые проекты развития.

"В Крыму – в 3,7 раза, а в Севастополе – аж в 8,7 раза", – уточнил президент.

Ожидается и рост собственных доходов субъектов. Так, в сравнении с 2014 годом в Крыму к текущему моменту они увеличились в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза.

"Эффективно работает механизм свободной экономической зоны, причем объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов", – добавил Путин.

Глава государства также отметил, что с момента воссоединения с Россией Крым и Севастополь добились "впечатляющих успехов" по многим направлениям. В первую очередь, по мнению Путина, это касается качества жизни, развития социальной сферы и основных отраслей экономики.

Российский лидер считает, что нужно сохранять подобные темпы развития двух регионов и выходить на еще более масштабные задачи. Он также призвал основываться на пожеланиях и запросах местных граждан, а также решать их проблемные вопросы.

Ранее Путин назвал решение о присоединении Крыма к России в 2014 году исторической вехой. Он отметил, что жители Севастополя и Крыма твердо отстаивают и защищают свой выбор, проявляя выдержку и решимость.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что воссоединение Крыма с Россией предоставило новые возможности для развития страны. По его словам, сплоченность и любовь к родине помогают вместе преодолевать вызовы времени.

