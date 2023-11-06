Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги между Ростовом и Крымом

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Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет по территории Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Евгения Балицкого.

"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство", – отметил он.

Как подчеркнул глава Запорожской области, благодаря новой железной дороге можно будет обезопасить транспорт от обстрелов. По словам Балицкого, нынешняя дорога устарела, а строительство новой повлияет на развитие экономики региона.

"Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, лома, угля и многих элементов", – добавил он.

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