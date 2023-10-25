В РЖД опровергли дефицит запчастей для обслуживания "Ласточек" и "Сапсанов"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Компания "Российские железные дороги" опровергла сообщения о том, что РЖД столкнулись с нехваткой запчастей для поездов "Ласточка" и "Сапсан". Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщил ТАСС.

"Распространяемая информация о прогнозируемом дефиците запчастей для обслуживания поездов "Ласточка" и "Сапсан" не соответствует действительности", – рассказали в пресс-службе.

Так в компании отреагировали на сообщения ряда телеграм-каналов о том, что РЖД якобы столкнулись с нехваткой запчастей и начали разбирать рабочие вагоны в качестве источника деталей.

Кроме того, в пресс-службе заявили, что обслуживание и ремонт поездов налажены собственными силами. Комплектующие также поставляются в нужных количествах от отечественных и импортных предприятий.

"Для недопущения дефицита в будущем развернута локализация производства запчастей на территории России", – уточнили в РЖД.

Компания "Сименс Мобильность" объявила о выходе из совместных предприятий с РЖД с 13 мая 2022 года. Также компания расторгла договоры с российским холдингом и прекратила обслуживание техники в РФ, в том числе поездов "Сапсан".

В РЖД тогда заявили, что техническое обслуживание поездов будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга компании.



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