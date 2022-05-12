Концерн Siemens прекратит обслуживание поездов РЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Сименс Мобильность" выходит из совместных предприятий с РЖД с 13 мая, а также прекращает техобслуживание и растрогает договоры с российским холдингом.

"Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании "Сименс мобильность", было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО "РЖД" с 13 мая", – приводит ТАСС заявление компании.

В компании пояснили, что речь идет в том числе об обслуживании поездов "Сапсан".

Концерн Siemens объявил о прекращении ведения бизнеса в РФ 12 мая. В компании подчеркнули, что будет остановлена вся производственная и операционная деятельность компании.

В Siemens также напомнили, что международные поставки в РФ и Белоруссию были приостановлены с момента начала специальной военной операции на Украине.

