Концерн Siemens прекратит обслуживание поездов РЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
"Сименс Мобильность" выходит из совместных предприятий с РЖД с 13 мая, а также прекращает техобслуживание и растрогает договоры с российским холдингом.
"Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании "Сименс мобильность", было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО "РЖД" с 13 мая", – приводит ТАСС заявление компании.
В компании пояснили, что речь идет в том числе об обслуживании поездов "Сапсан".
Концерн Siemens объявил о прекращении ведения бизнеса в РФ 12 мая. В компании подчеркнули, что будет остановлена вся производственная и операционная деятельность компании.
В Siemens также напомнили, что международные поставки в РФ и Белоруссию были приостановлены с момента начала специальной военной операции на Украине.
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