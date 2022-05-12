Лизинговая компания "Сименс Финанс" продолжит работу в РФ

Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Лизинговая компания "Сименс Финанс", являющаяся дочерней организаций немецкого концерна Siemens, продолжит работу на российском рынке, сменив собственника.
"В связи с решением акционера (компании Siemens. – Прим. ред.) об уходе с российского рынка, компания "Сименс Финанс" находится в активной стадии переговоров о смене собственника", – говорится в заявлении компании.
Отмечается, что компания не планирует вводить какие-либо изменения в работе своих представительств.
"Все 24 офиса – от Сахалина до Калининграда – работают в штатном режиме", – указано в сообщении.
Гендиректор компании Максим Гончарук подчеркнул, что главные задачи компании – обеспечить максимальную поддержку клиентского бизнеса, оперативно реагируя на вызовы текущей ситуации.
"...основным приоритетом остается максимальная поддержка и защита клиентского бизнеса, безопасность и благополучие нашей высокопрофессиональной команды, сохранение доли рынка. Мы продолжим работу в этом направлении, обеспечивая высочайший уровень клиентского сервиса и своевременно информируя о возможных изменениях", – заключил Гончарук.
Концерн Siemens объявил о прекращении ведения бизнеса в РФ 12 мая. В компании подчеркнули, что будет остановлена вся производственная и операционная деятельность компании.
В Siemens также напомнили, что международные поставки в РФ и Белоруссию были приостановлены с момента начала специальной военной операции на Украине.
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