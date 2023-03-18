09:42Общество
Володин заявил, что воссоединение Крыма с Россией дало новые возможности для развития РФ
Фото: kremlin.ru
Воссоединение Крыма с Россией предоставило новые возможности для развития РФ. Таким мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Ha референдуме в 2014 году крымчане проголосовали за восстановление исторической правды и справедливости. Это решение определило наше общее будущее, открыло новые возможности для развития России", – цитирует Володина телеграм-канал Госдумы.
По словам председателя ГД, сплоченность и любовь к родине помогают вместе преодолевать вызовы времени.
Накануне Владимир Путин поздравил жителей полуострова и всех россиян с наступающим днем воссоединения Крыма с Россией. По словам президента, это событие является историческим выбором.
Глава государства отметил, что 9 лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой окончательный исторический выбор – навсегда стать частью большой страны.
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