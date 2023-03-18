Володин заявил, что воссоединение Крыма с Россией дало новые возможности для развития РФ

Фото: kremlin.ru

Воссоединение Крыма с Россией предоставило новые возможности для развития РФ. Таким мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Ha референдуме в 2014 году крымчане проголосовали за восстановление исторической правды и справедливости. Это решение определило наше общее будущее, открыло новые возможности для развития России", – цитирует Володина телеграм-канал Госдумы.

По словам председателя ГД, сплоченность и любовь к родине помогают вместе преодолевать вызовы времени.

Накануне Владимир Путин поздравил жителей полуострова и всех россиян с наступающим днем воссоединения Крыма с Россией. По словам президента, это событие является историческим выбором.

Глава государства отметил, что 9 лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой окончательный исторический выбор – навсегда стать частью большой страны.

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