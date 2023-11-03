Путин назвал условие, при котором РФ не стала бы возвращать Крым в свой состав

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Если бы украинская сторона адекватно относилась к россиянам, то РФ не стала бы возвращать Крым в свой состав, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает RT.

По словам президента, если бы там хорошо относились к русским людям, их языку и культуре, не было бы тогда никаких государственных переворотов. Путин подчеркнул, что никому бы в голову не пришло возвращать полуостров, если бы россиян уважали.

Президент добавил, что в тот момент Москва была вынуждена защищать людей от "этой мрази нацистской". По его словам, российскую сторону лишь поставили перед выбором, в рамках которого она встала на защиту проживающих на полуострове людей. То же самое "потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией", заключил Путин.

В ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ президент также отметил, что к началу СВО на Россию уже напали, в связи с чем страна была вынуждена "расчехлить автомат". По его словам, у Москвы не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию.

Путин оценил ситуацию с контрнаступлением ВСУ