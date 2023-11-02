Песков отреагировал на заявление главкома ВСУ о тупиковой ситуации в конфликте на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Конфликт на Украине не находится в тупиковой ситуации, военнослужащие РФ продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее украинский генерал отметил, что прорыва в зоне боевых действий добиться не получится, поскольку конфликт зашел в тупик.

"Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены", – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ считает, что Киев должен смириться с отсутствием перспектив победы на поле боя. Чем раньше Украина поймет это, тем скорее можно будет разрешить ситуацию, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной споров между украинским лидером Владимиром Зеленским и Залужным. Генерал считает, что армии следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой.

До этого Владимир Путин заявил, что контрнаступление Киева полностью провалилось. Однако украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО, уточнил он.



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