Российские военные поразили 160 целей на краснолиманском направлении

Фото: министерство обороны РФ

Российские военнослужащие группировки "Центр" нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по 160 целям противника", – приводит его слова РИА Новости.

Авиация группировки нанесла бомбардировочные удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ. Артиллерией и авиацией также было нанесено поражение штурмовым группам украинских сил в районе Серебрянского лесничества.

Помимо этого, поделился Савчук, в ходе контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчетов украинских военных.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высоко оценил Военно-воздушные силы России, а также подразделения радиоэлектронной борьбы. По его словам, ВС РФ также улучшили контрбатарейную борьбу, во многом за счет использования боеприпасов "Ланцет".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу до этого сообщал, что украинские войска за время контрнаступления потеряли более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. По его информации, ВСУ также понесли значительные потери и в технике, утратив около 600 танков и 1,9 тысячи бронемашин различного класса.

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