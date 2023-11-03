Путин назвал военных Украины "специалистами по художественному свисту"

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Бойцы Вооруженных сил Украины на фронте являются "большими специалистами по художественному свисту". Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России.

На мероприятии президент поговорил с музыкантом, который играет для участников спецоперации на Украине. Путин спросил у юноши со скрипкой, какие он играет произведения. Музыкант назвал музыку Иоганна Баха и Никколо Паганини, а также военные песни, причем исполняемые в том числе художественным свистом.

"Вы с художественным свистом можете выступить на той стороне линии фронта – они большие специалисты по художественному свисту", – заявил на это президент.

Ранее Путин выразил мнение, что Украины не было в составе Российской империи. По его словам, это государство было создано лишь во времена СССР, в том числе за счет южнорусских земель.

На встрече с новым составом Общественной палаты России президент также заявил, что название "новые регионы" не совсем подходит историческому положению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, так как они издавна входили в состав российского государства.

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