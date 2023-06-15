Путин назвал воссоединение Крыма с РФ исторической вехой

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с 240-летием основания города и назвал решение о присоединении Крыма к РФ в 2014 году исторической вехой. Сообщение с поздравлением российского лидера было опубликовано на сайте Кремля.

"Конечно, исторической вехой стал для города день 16 марта 2014 года, когда севастопольцы вместе с крымчанами продемонстрировали ясную волю – навеки быть вместе с Россией. Сегодня вы твердо отстаиваете и защищаете свой выбор, проявляя выдержку и решимость", – заявил президент.

Он добавил, что часть граждан, проживающих в Севастополе и других городах Крымского полуострова, в данный момент находятся в зоне проведения специальной военной операции.

"Ваши земляки, солдаты и офицеры, сражаются героически как достойные наследники своих отцов, дедов и прадедов", – отметил глава государства.

Путин пожелал всем жителям города успехов, которые они будут совершать на благо Севастополя и России.

Ранее российский лидер на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя поздравлял жителей полуострова с днем воссоединения Крыма с Россией. Президент назвал это событие историческим выбором.

Он подчеркнул необходимость идти навстречу инвесторам, желающим осуществлять деятельность в Крыму и Севастополе. Для этого следует реагировать на их просьбы и предложения.

Путин отметил, что инвесторы продолжают работать в достаточно сложных условиях внешних ограничений.



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