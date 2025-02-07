Мишустин: реальные доходы россиян выросли на 8,4% за год

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Реальные доходы россиян выросли на 8,4% за год, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с Владимиром Путиным.

"Вы всегда говорите обеспечить в первую очередь повышение денежных доходов реальных населения. И вот здесь есть результат, он достаточно высокий", – подчеркнул он.

При этом прогноз Минэкономразвития на 2024 год по росту реальных располагаемых денежных доходов составлял 7,1%. На этом фоне реальные заработные платы выросли на 8,7%, превысив таким образом предполагаемые показатели. По словам Мишустина, это означает, что люди получили больше средств.

Он также обратил внимание, что на протяжении года средний показатель безработицы в стране не превышал 2,5%. На данный момент он фиксируется на уровне 2,3%.

Между тем 1 февраля в России были проиндексированы пособия по безработице. После повышения на 9,5% их размер превысил 15 тысяч рублей.

На этом фоне Владимир Путин отмечал, что в стране снизился уровень бедности. По словам президента, показатель находится на удовлетворительном уровне.

При этом прошедший 2024 год, по его мнению, стал достаточно успешным для российской экономики. Ключевые макроэкономические показатели в стране находятся в положительной зоне, подчеркивал глава государства.