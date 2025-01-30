30 января, 07:10Общество
Максимальный размер пособия по безработице с февраля составит более 15 тыс руб
Фото: depositphotos/vodolej
Максимальный размер пособия по безработице после его индексации составит свыше 15 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
Как уточнили в ведомстве, пособия проиндексируют на 9,5% с 1 февраля.
Ранее в кабмине уже подписали документ об индексации социальных выплат на 9,5% в России с 1 февраля 2025 года. Более 40 выплат, компенсаций и пособий будут увеличены по уровню фактической инфляции.
Вырастет и маткапитал – сертификат на первого ребенка составит 660 тысяч рублей, а за второго ребенка семья получит дополнительные 220 тысяч рублей, если не оформляла сертификат на первого.
Путин заявил, что социальные выплаты и пособия в России проиндексируют на 9,5%