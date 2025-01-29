Депутат Картаполов: кабмин внесет в ГД проект об индексации военных пенсий на 9,5%

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Размер военных пенсий в России может быть увеличен на 9,5%. Кабмин уже подготовил соответствующий законопроект, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"В ближайшее время (законопроект. – Прим. ред.) будет внесен в Государственную думу", – цитирует его РИА Новости.

Законодательная инициатива, подготовленная в рамках исполнения решения Владимира Путина об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции, будет поддержана комитетом ГД по обороне, отметил Картаполов.

Он объяснил, что предлагается с 1 января 2025 года установить размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, в размере 93,59%, что увеличит реальный размер пенсии на 9,5% по сравнению с январем 2024 года.

Кроме того, с 1 октября 2025 года планируется повысить денежное довольствие военнослужащих на 4,5%.

Ранее в кабмине уже подписали документ об индексации социальных выплат на 9,5% в России с 1 февраля 2025 года. Более 40 выплат, компенсаций и пособий будут увеличены по уровню фактической инфляции. Вырастет и маткапитал – сертификат на первого ребенка составит 660 тысяч рублей, а за второго ребенка семья получит дополнительные 220 тысяч рублей, если не оформляла сертификат на первого.

