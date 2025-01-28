Депутат Чаплин: сотрудники опасных производств смогут выйти на пенсию досрочно в 2025-м

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Выйти на пенсию досрочно в текущем году смогут сотрудники опасных производств, граждане, получившие инвалидность, а также россияне, набравшие минимум 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин, сообщает News.ru.

Данное условие, по словам депутата, касается всех, кто трудился с особыми условиями. Парламентарий напомнил, что к этой категории относятся медицинские работники, учителя и преподаватели, творческие профессии.

Кроме того, досрочно выйти по выслуге лет смогут граждане, работавшие на государственной и военной службе. Сотрудники госслужбы могут завершить трудовую деятельность при стаже 15 лет, а на военной – 20 лет в армии или силовых структурах или при достижении 45-летия.

"Либо при 25-летнем общем стаже, из которых 12,5 года на военной службе, и соответствующую причину увольнения", – обратил внимание Чаплин.

Между тем глава кабинета министров Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных выплат на 9,5% в России с 1 февраля текущего года. Кроме того, Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и первому зампреду правительства Денису Мантурову следить за процессом доиндексации социальных и военных пенсий.