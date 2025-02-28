Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 19%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ВТБ видит основания для снижения ключевой ставки Центробанка РФ до 19% и ниже во второй половине 2025 года. Инфляция уже приближается к пику, заявил глава банка Андрей Костин.

"Судя по заявлениям руководства Центрального банка, кредитная политика на ближайший период будет оставаться достаточно жесткой, и сам Центральный банк на этот год дает диапазон кредитной ставки 19–22%. Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования", – подчеркнул он в эфире телеканала "Россия 24".

Как считает глава ВТБ, обвального падения кредитования не будет. Небольшое снижение ожидается в розничном кредитовании, а в корпоративном прогнозируется замедление темпов.

"У корпораций достаточно резервов. Есть собственные прибыли, которые могут быть инвестированы. Мы видим, что в 2024 году у нас был хороший прирост инвестиций", – сказал Костин.

Он добавил, что в РФ будет планомерное торможение экономики, чтобы справиться с инфляцией и выйти на цель в 4% в следующем году.

ЦБ России в рамках первого заседания в 2025 году сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за высокого инфляционного давления. Вместе с тем Банк повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 19–22% с 17–20, до конца года – до 18,7–22,1%, а прогноз на 2026 год был повышен до 13–14%.

В свою очередь, глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала такую ставку необходимой для достижения инфляции в 4%. Она не исключила, что на сегодняшний день в стране происходит разворот факторов, которые влияют на инфляционные процессы.

