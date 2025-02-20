Набиуллина: изменение ключевой ставки возможно при стабильном снижении инфляции

20 февраля, 12:11Экономика
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Ожидать понижения ключевой ставки можно тогда, когда инфляция в России станет стабильно снижаться. Такое заявление на форуме "Кибербезопасность в финансах" сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Она пояснила, что основным инструментом влияния Центробанка на инфляцию является ключевая ставка. Ее повышение приводит к сдерживанию инфляции. Если бы регулятор не повышал ключевую ставку, инфляция была бы "гораздо выше", сказала Набиуллина.
В то же время регулятор пока не видит предпосылок для снижения ключевой ставки. Она может быть снижена, если последние данные по кредитованию, сбережениям и динамике денежных агрегатов окажутся устойчивыми, рассказывала глава ЦБ.
На первом заседании в 2025 году Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Решение связано с высоким инфляционным давлением.
Набиуллина заявила, что ключевую ставку в России не будут менять в ближайшее время