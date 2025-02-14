Набиуллина: ЦБ пока не видит предпосылок для снижения ключевой ставки

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Центробанк РФ в настоящее время не видит предпосылок для снижения ключевой ставки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Банк России продолжает наблюдать за широким кругом показателей. Ставка может быть снижена, если последние данные по кредитованию, сбережениям и динамике денежных агрегатов окажутся устойчивыми, отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что именно замедление инфляции, которое произойдет на этом фоне, является необходимым условием для такого шага. Достижение цели по инфляции в 4% при этом необязательно.

"Иначе говоря, если мы будем видеть выраженную, обеспеченную устойчивыми, а не разными какими-то факторами, тенденцию к замедлению, которые, по нашему прогнозу, приведут инфляцию к 4%, то это возможно", – пояснила она.

По итогам первого заседания ЦБ в 2025 году, которое прошло 14 февраля, было решено сохранить ключевую ставку на уровне 21% из-за высокого инфляционного давления.

Вместе с тем Банк повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 19–22% с 17–20%, до конца года – до 18,7–22,1%, а прогноз на 2026 год был повышен до 13–14%. На 2027 год он сохраняется и ожидает ставку в районе 7,5–8,5%.